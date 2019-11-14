Разваливающийся дом в российском городе отремонтировали скотчем

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Сотрудники компании, обслуживающей многоквартирный дом №9 на улице Победы в городе Сухой Лог (Свердловская область), укрепили потрескавшиеся стены здания скотчем и подпорками. Об этом сообщает URA.RU.

Двухэтажный дом был построен в 1950-м, но его капитальный ремонт запланирован на 2044 год. Необычный способ спасения здания от разрушения запечатлели на видео. Как рассказала журналистам одна из жительниц дома, стены потрескались в 2015-м, в настоящее время ширина трещин достигает двух-трех сантиметров. «В том углу, где самые большие трещины, уже выпадал кусок стены, дыру сразу заложили кирпичами. Дом аварийным не признают, подпорки поставили», — посетовала женщина.

Мэр города, в свою очередь, заявил URA.RU, что было проведено обследование здания, его укрепят с помощью подпорок, а весной 2020-го усилят фундамент. Если и после этого дом продолжит разваливаться, его признают аварийным, людей расселят. Не исключено также, что постройку досрочно капитально отремонтируют.

Ранее в ноябре стало известно, что в Минстрое рассматривают возможность ремонта ветхих домов с износом более 70 процентов за счет граждан. Позже в ведомстве уточнили, что данная инициатива не приведет к увеличению квартплаты.

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