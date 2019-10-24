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Отказ в расселении жителей аварийного дома в Балашихе заинтересовал следователей

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В Подмосковье следователи дадут оценку действиям бывшего главы Балашихинского района и гендиректора «Мособлкапстроя», которые должны были переселить около тысячи человек из аварийного дома 1946 года постройки. Об этом в четверг, 24 октября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении СКР по Московской области.

По версии следствия, еще в 2005 году администрация Балашихи и ОАО «Мособлкапстрой» заключили договор о строительстве шести домов, для чего последним был предоставлен участок кадастровой стоимостью более 45 миллионов. При этом в период с 2005-го по 2012 год на участке был построен и введен в эксплуатацию всего один дом, и 12 процентов его площади так и не передали для расселения жильцов ветхого жилого фонда. К строительству еще пяти жилых домов до сих пор не приступили.

В июне 2019 года жильцы пожаловались на сложившуюся ситуацию на приеме у председателя Следственного комитета. Они рассказали, что вынуждены жить в аварийном доме, признанном администрацией района непригодным, и опасаются его обрушения. По словам жильцов, почти тысячу человек планировали переселить в другой дом, но из-за отсутствия оригиналов инвестиционного контракта между ОАО «Мособлкапстрой» и администрацией Балашихи переселение невозможно.

По результатам проверки следствие планирует оценить действия ответственных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

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