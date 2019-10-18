Полковников московской полиции арестовали за вымогательство миллионов у адвоката

Пресненский суд Москвы арестовал двух полковников полиции, обвиняемых в вымогательстве денег у адвоката. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает Telegram-канал Hue.
По данным канала, арестованы заместитель начальника ОМВД «Дорогомилово» и начальник отдела уголовного розыска того же отдела. Оба подозреваются в вымогательстве 13 миллионов рублей.
Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, полицейские отдела «Дорогомилово» вместе с коллегой из УВД по Западному административному округу узнали, что следователи проверяют адвоката по делу о мошенничестве, и предложили ему содействие за деньги. За свою помощь они потребовали с юриста несколько миллионов рублей. После этого тот обратился в ФСБ и назвал имена вымогавших деньги сотрудников полиции.
Вечером 17 октября в отделе «Дорогомилово» и УВД по ЗАО прошли обыски, также стало известно, что замначальника ОМВД и его заместителя задержали при получении части обещанной им взятки — 3,5 миллиона рублей.
Руководство Главного управления МВД России по Москве проводит служебную проверку по факту случившегося.