Спецназ ФСБ задержал начальника из самого «элитного» отдела полиции Москвы

ФСБ проводит обыски в Управлении внутренних дел по Западному административному округу столицы (УВД по ЗАО) после задержания руководства отдела полиции (ОВД) «Дорогомилово». Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает издание Baza.

По предварительным данным, в обысках в здании УВД по ЗАО участвуют и сотрудники управления собственной безопасности МВД России. Один из руководителей УВД — начальник оперативно-разыскной части Рыбаков — задержан.

Предположительно, он связан с мошенничеством с квартирами и получением первого транша взятки в 12 миллионов рублей в размере 3,5 миллиона рублей, из-за которых вчера были задержаны руководители ОВД «Дорогомилово».

ОВД «Дорогомилово» считается одним из «элитных» отделов полиции столицы. В зону ответственности сотрудников ОВД входит Кутузовский проспект Москвы. Обстоятельства и подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что по факту задержания полицейских московский главк полиции начал служебную проверку. Если вина подозреваемых будет доказана, они будут уволены из МВД, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

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