Полицейских из ОМВД «Дорогомилово» заподозрили в мошенничестве с квартирами

Сотрудники ФСБ задержали руководителей московского отдела полиции (ОМВД) «Дорогомилово». Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает издание Baza.

По предварительным данным, спецслужбы заподозрили полицейских в мошенничестве с квартирами. На допрос были отправлены двое подполковников и начальник одной из оперативно-разыскных частей из Управления внутренних дел по Западному административному округу (УВД по ЗАО) Москвы.

Издание сообщает, что ОМВД «Дорогомилово», в числе прочего, ответственно за территорию Кутузовского проспекта.

В пресс-центре МВД России «Ленте.ру» сообщили, что замначальника ОМВД и его заместитель были задержаны при получении 3,5 миллиона рублей взятки от гражданина. Это было первой частью взятки в сумме 12 миллионов рублей. Руководство Главного управления МВД России по Москве начало служебную проверку.

Ранее сообщалось, что бывший начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков был уволен после скандала с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Позднее его заподозрили в коррупционной связи с бизнесменом, обвиняемым в крупном хищении.

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