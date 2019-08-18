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Сотрудницу СКР посадили за вымогательство 10 миллионов рублей у бизнесмена

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Савеловский суд Москвы вынес приговор по делу Марии Андросовой — старшего следователя Бутырского межрайонного следственного отдела столичного главка Следственного комитета России (СКР). По версии обвинения, она вместе с адвокатом вымогала 10 миллионов рублей у подследственного. Об этом в воскресенье, 18 августа, адвокат Андросовой Татьяна Прилипко сообщила ТАСС.

По словам Прилипко, суд назначил ее подзащитной наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. Адвокат отметила, что приговор уже обжалован — Мосгорсуд рассмотрит жалобу 21 августа.

7 августа 2018 года пресс-служба столичной прокуратуры сообщала, что дело 30-летней Марии Андросовой передано в Савеловский суд. Еще одним фигурантом дела стал 56-летний адвокат Юрий Подхватиловский.

Их обвинили по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). По данным правоохранительных органов, у следователя Андросовой находилось в производстве уголовное дело в отношении бизнесмена Сайфулло Пулатова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и фальсификации единого госреестра юридических лиц.

Как считает следствие, Андросова потребовала у обвиняемого 10 миллионов рублей за помощь в избрании домашнего ареста, а после передачи всей суммы взятки, за прекращение уголовного преследования. Следователь попыталась скрыть вымогательство и привлекала знакомого адвоката, с которым Пулатов заключил фиктивный договор.

Сама взятка при этом была завуалирована под вознаграждение. Адвокат, помогая следователю, убедил Пулатова, что в случае отказа платить, его арестуют и отправят в СИЗО. При передаче второй части взятки адвоката задержали и поместили под домашний арест, а Андросову отправили в СИЗО. Сам бизнесмен Пулатов позже получил 3,5 года колонии.

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