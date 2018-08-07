Следователь сговорилась с адвокатом выманить у обвиняемого 10 миллионов рублей

Прокуратура Москвы передала в Савеловский суд столицы уголовное дело следователя и адвоката, которые вымогали 10 миллионов рублей у подследственного. Об этом во вторник, 7 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре не назвали имен фигурантов. По данным информированного источника «Интерфакса», речь идет о старшем следователе Бутырского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Москве 30-летней Марии Андросовой и 56-летнем адвокате Юрии Подхватиловском.

Им вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное организованной группой, с вымогательством взятки, в особо крупном размере»).

По версии следствия, у следователя находилось в производстве уголовное дело в отношении москвича, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и фальсификации единого госреестра юридических лиц. У него сотрудник СК потребовала 10 миллионов рублей за помощь в избрании домашнего ареста, а после передачи всей суммы взятки, за прекращение уголовного преследования.

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Желая скрыть вымогательство следователь привлекла своего знакомого — адвоката, с которым фигурант дела заключил фиктивный договор об оказании юридической помощи, а взятка была завуалирована под вознаграждение.

Адвокат, помогая следователю, убедил москвича, что в случае отказа платить, его арестуют и отправят в СИЗО.

25 марта 2017 года был передан первый транш в сумме 10 тысяч долларов, что по курсу ЦБ РФ составило более 547 тысяч рублей, которые адвокат разделил со следователем.

При передаче второй части взятки адвокат был задержан. Он был помещен под домашний арест, а его сообщница заключена под стражу.

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