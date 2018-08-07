Силовые структуры
 
Последние новости
Украина оставила «Газпром» без денег
«Блестящий» макияж Трампа воссоздали из бронзатора и колбасы
Ким Чен Ын посмотрел на рыбу
Японцы предложили свадебные платья для ролевых игр
Порошенко позвонил журналистке и посетовал на отсутствие отпуска в Испании
Названа причина сложных отношений России и Китая
Чиновник счел 18-этажный дом без лифта нормальным и отправился под суд  
Рассказавшего о пытках в колонии отправили в ШИЗО за отказ мыть унитаз на камеру
Россиянка утопила новорожденного сына из-за бедности
Украинские военные променяют «Здравия желаем!» на клич националистов
Новости партнеров

Следователь сговорилась с адвокатом выманить у обвиняемого 10 миллионов рублей

Перейти в «Мою Ленту»

Прокуратура Москвы передала в Савеловский суд столицы уголовное дело следователя и адвоката, которые вымогали 10 миллионов рублей у подследственного. Об этом во вторник, 7 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре не назвали имен фигурантов. По данным информированного источника «Интерфакса», речь идет о старшем следователе Бутырского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Москве 30-летней Марии Андросовой и 56-летнем адвокате Юрии Подхватиловском.

Им вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное организованной группой, с вымогательством взятки, в особо крупном размере»).

По версии следствия, у следователя находилось в производстве уголовное дело в отношении москвича, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и фальсификации единого госреестра юридических лиц. У него сотрудник СК потребовала 10 миллионов рублей за помощь в избрании домашнего ареста, а после передачи всей суммы взятки, за прекращение уголовного преследования.

Желая скрыть вымогательство следователь привлекла своего знакомого — адвоката, с которым фигурант дела заключил фиктивный договор об оказании юридической помощи, а взятка была завуалирована под вознаграждение.

Адвокат, помогая следователю, убедил москвича, что в случае отказа платить, его арестуют и отправят в СИЗО.

25 марта 2017 года был передан первый транш в сумме 10 тысяч долларов, что по курсу ЦБ РФ составило более 547 тысяч рублей, которые адвокат разделил со следователем.

При передаче второй части взятки адвокат был задержан. Он был помещен под домашний арест, а его сообщница заключена под стражу.

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите нам: crime@lenta-co.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывшего главного следователя Москвы обвинили в получении взятки
Бывшего главного следователя Москвы задержала ФСБ
Бывшего главу МУРа отпустили из СИЗО домой
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0217 июля

«Зарезать спящими, забросать гранатами, расстрелять»

Сто лет назад убили Николая II. Пришло время поставить точку в этом деле
16:4227 июля

Московский суд заочно арестовал сбивших Су-25 и убивших летчика сирийцев

13:53Сегодня

Авторитет Сурик в одночасье стал должником главного вора России

13:52Сегодня

Замкомандира взвода ДПС задержали за похищение человека

Силовые структуры00:0611 июля

«Я задержал дыхание, чтобы не выдать себя»

Он десять лет отстреливал цыган и мигрантов. Его арсеналу позавидовал бы спецназ
14:5227 июля

Фанаты ЦСКА убили фаната ЦСКА

13:42Сегодня

Новые следователи возьмутся за врача Мисюрину

16:21 6 августа

РПЦ отреагировала на материал «Ленты.ру» о детях-невольниках в приютах

Силовые структуры00:02 2 августа

Закон на районе

Московские полицейские погрязли в преступлениях и обрекли жертв на годы тюрьмы
20:18 6 августа

Фонд Доктора Лизы уличили в злоупотреблении на 1,8 миллиона рублей

14:49 6 августа

Полиция не нашла жалоб на убитого дочерьми отца

14:0827 июля

Глава ФСИН призвал не спешить с реформой тюремной системы

Россия
«Так рождаются разговоры о похотливых старичках»
Почему секс и романтика продлевают жизнь россиян
«Мы семь лет прожили в федеральном розыске»
Они приняли ислам и стали изгоями. Русские мусульмане — о жизни в России
«Нас вынуждают врать и скрывать»
Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
Журналистка пойдет под суд за историческую фотографию со свастикой
Саакашвили уличили в попытке оправдаться за провал в Южной Осетии
Россияне сравнили ФСИН с ГУЛАГом
Уволенный глава ЦИК ЛНР донес в Кремль о зачистке
Все материалы
Мир
Султан разбушевался
Турки крадут своих врагов даже на Украине. Их ждут тюрьма и пытки
Трамп пригрозил любителям Ирана жестким ответом
Европа испугалась грязных денег из России
Борис Джонсон оказался втянут в новый скандал с мусульманами
Российские корабли зашли в Ла-Манш
Черная заря
Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
Рабы Аллаха
Мусульмане захватили их дома и пирамиды. Осталось только умереть
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
В Киеве задумались о прекращении автобусного сообщения с Россией
Так не договаривались
Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Порошенко напугал Европу и США вмешательством России в выборы
Потерявшегося Порошенко нашли в ресторане
Акция за легализацию марихуаны в Тбилиси«По закону нас всех должны были закрыть»
Лидер грузинской «Шишки» о марихуане, политике и российской оккупации
Все материалы
Экономика
Час расплаты
Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
Давай на спор
Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы
Маск, уезжай
Эта фантастика уже стала реальностью. Машины летают, и им не нужен бензин
Россия обвинила Казахстан в поставках поддельной продукции
Россиянам разрешат получать посылки без паспорта
Власти определились с наказанием за обман с бензином
Назван самый жесткий удар по российской экономике
Все материалы
Силовые структуры
Рабы божьи
Рамзан КадыровУбийцу полковника Буданова похоронили в Чечне
Чеченцы считают его героем. С ним простился лично Рамзан Кадыров
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Следователь сговорилась с адвокатом выманить у обвиняемого 10 миллионов рублей
Авторитет Сурик в одночасье стал должником главного вора России
Замкомандира взвода ДПС задержали за похищение человека
Новые следователи возьмутся за врача Мисюрину
Все материалы
Наука и техника
Карл Грёнхаген. «От свободы к пыткам»«Несчастных топили живыми и жгли в топке»
Россия захлебнулась кровью и едва не исчезла. Кто устроил красный террор?
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Без рук
Российская колонка умнее Apple. И это только начало
Впервые созданы жизнеспособные искусственные легкие
Дешевые, многоразовые, на метане
У России таких ракет нет. И не будет
В США оценили шансы Су-35 против американских истребителей
В космосе нашли гигантский аномальный объект
Все материалы
Спорт
«Емельяненко такой же подонок, как и я»
Этот американец болтлив и очень опасен. Уже скоро он сразится с Федором
Моуринью раскритиковал чемпиона мира и подтолкнул его к уходу из МЮ
Лука МодричДитя войны
Мальчик из семьи беженцев вырос в мировую звезду. За него просят почти миллиард
Фанаты «Спартака» выступили с угрозами из-за трансфера футболиста-наркомана
Смолова будут судить
Черчесов сравнил Акинфеева с Яшиным
Усманов останется без «Арсенала»
Все материалы
Культура
«Попросили раздвинуть ноги, пока камера смотрела в юбку»
Что вытворяют с актрисами на кастингах в Голливуде
«Я хочу тебя оплодотворить»
Фредерик Бегбедер заменил пенсию репродуктивным периодом
«Все выливается в грязное безумие»
Что творится на секретных вечеринках и нелегальных рейвах под палящим солнцем
Умер художник-постановщик «Каникул в Простоквашино»
Раскрыта причина драки приезжих из Белоруссии со звездой «Такси»
Звезду «Такси» Сами Насери избили в Москве
Избившими звезду «Такси» оказались приезжие из Белоруссии
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»
В России появилось шоу, переплюнувшее «Дом-2». Хорошо, что оно закончилось
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Одни актеры, другие — педофилы
YouTube тратит миллионы на борьбу с теориями заговора. И все зря
Mail.ru потребовала амнистировать осужденных за лайки и репосты
Заводы по производству iPhone оказались заражены
Роскомнадзор превысил полномочия при блокировке Telegram
Мужчина выдумал издевательскую игру с официанткой и разгневал пользователей сети
Все материалы
Ценности
Бородатые дети
Почему хипстеров ненавидят даже сегодня
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Красный царь
Элитные машины, особняки и тайные богатства Ленина
Мать Тимати одела родину русского рэпа
Пока ты спал
Как женщине с пользой провести время в постели
Платья «как у Меган Маркл» смели за несколько часов
Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев
Все материалы
Путешествия
Тропой вампира
Почему россияне должны съездить на родину Дракулы
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
У черта на рогах
Самые труднодоступные и прекрасные места Земли
Акула убила туриста в Египте
Туристка с трудом забралась на Монблан и наткнулась там на выпивающих россиян
Эйфелеву башню открыли после забастовки
Минтранс предложил наказывать авиакомпании за «лишних» пассажиров
Все материалы
Из жизни
«Все лекарства я выбросила»
Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
Сыграли по-крупному
Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Кореянка закрылась в гробу на удачу и задохнулась
Лиса атаковала пенсионерку и сломала ей палец
Королева красоты отказалась от короны ради татуировки с акулой
Бегунья встретила разъяренных коров и попыталась применить «дикое карате»
Все материалы
Погоня за «Вестой»: 25 самых продаваемых машин России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей на российском рынке в июле 2018 года
Карманный кроссовер
Чем будет бить конкурентов из Hyundai и Renault обновленный Ford EcoSport
Воинственный. Ворчливый. Vantage.
Ускользающе короткое знакомство с первым настоящим спорткаром Aston Martin
Коррозия металла
Самое интересное на фестивале кастомайзинга в Москве
Появились фотографии обновленного Toyota Land Cruiser 200
В России появился самый дорогой и роскошный Skoda Kodiaq
Новый Mercedes-Benz GLE научили «прыжками» выбираться из песка
Все материалы
По этажам
Цены на двухуровневые квартиры в Москве упали. В чем подвох?
Свободные радикалы
В России взлетят цены на ЖКХ. Кто виноват?
Золотые метры
Как выглядят самые дорогие дома и квартиры Крыма
У Петросяна и Степаненко нашли шесть элитных квартир
Названы города Крыма с дешевыми квартирами
У москвички украли дверь за миллион рублей
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Все материалы