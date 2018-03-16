Бывшего главу МУРа отпустили из СИЗО домой

Московский окружной военный суд выпустил из СИЗО под домашний арест бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР) генерал-майора полиции в отставке Виктора Трутнева, обвиняемого во взяточничестве, передает РИА Новости.

«Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 15 мая», — огласил решение судья Олег Москвитин.

Отбывать домашний арест генерал будет в квартире бывшей жены на улице Люблинская в Москве. На заседании суда следователь сообщил о завершении расследования уголовного дела Трутнева. По его словам, сумма взятки, посредником в которой следствие называет бывшего главу МУРа, составила 70 тысяч долларов.

13 марта стало известно о расследовании в отношении Трутнева дела о коррупции. Следователи считают, что он участвовал в вымогательстве денег сотрудниками ФСБ у руководства предприятия по производству взрывателей для боеприпасов «НИТИ имени П. И. Снегирева». В январе 2018 года Трутнев был допрошен, а в его доме провели обыск. После этого генерал попал в больницу, однако в Следственном комитете России (СКР) посчитали, что бывший глава МУРа уклоняется от следствия и его арестовали.

По данным СКР, в 2017 году сотрудники ФСБ нашли нарушения в оформлении сотрудников «НИТИ имени П. И. Снегирева». Они предложили директору предприятия Игорю Григорьеву откупиться. Потерпевший обратился в управление собственной безопасности ФСБ и под контролем его сотрудников через посредников передал заместителю начальника 7-го межрайонного управления УФСБ полковнику Алексею Круглову три миллиона рублей. Фигурантами расследования стали еще четверо сотрудников ФСБ. Трутнев проходит по делу в роли посредника. Свою вину он не признает.

Трутнев возглавил МУР в 2001 году, через два года его перевели на должность главы УВД Северо-Восточного округа. В 2011 году — в соседний Северный округ, но через несколько месяцев он был освобожден от должности указом президента Дмитрия Медведева. По информации издания, причиной отставки генерала мог стать скандал с нецензурным ругательством в адрес министра внутренних дел Рашида Нургалиева, написанным на асфальте.

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