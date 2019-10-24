В Госдуме возмутились неэффективной очисткой Байкала за миллиарды рублей

Госдума попросила Следственный комитет России проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология» в связи с неэффективностью использования 5,9 миллиарда рублей для очистки Байкала. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий запрос.

Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сделал запрос на имя главы СК России Александра Бастрыкина с просьбой проверить, куда ушли почти шесть миллиардов рублей, и пожаловался, что на озере «не сделано просто ничего». Бурматов выразил опасение, что в районе озера могут сойти сели, вместе с которыми в Байкал попадут опасные отходы производства.

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Деньги на устранение отходов от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината выделялись еще в декабре 2017 года, однако экологическая ситуация на Байкале остается критической. Исполнителей госконтракта проверят по уголовным статьям «Мошенничество» и «Присвоение или растрата», а также «Халатность», сообщил парламентарий.

В начале октября сообщалось, что берега Байкала и Куршской косы оказались усеяны окурками и пластиком. Экологи отметили, что чаще всего на берегу встречаются пластиковые бутылки.

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