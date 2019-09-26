На Байкале появилась экологическая тропа

В поселке Танхой Республики Бурятия появилась экологическая тропа «Путь к Байкалу» протяженностью более трех километров, на которой туристы могут встретить соболей, бурундуков, белок и даже медведей. Тропа была построена на средства, выделенные в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщается на портале «Будущее России. Национальные проекты».

По словам заместительницы директора по экологическому просвещению и познавательному туризму Байкальского государственного заповедника Ирины Лясоты, местные медведи никогда не нападали на туристов. Директор заповедника в свою очередь отметил, что организованным туристам на Байкале всегда рады. «Это приносит удовольствие людям, это доход местным жителям. Это [открытие экотропы] сохранение природы таким методом», — отметил он.

Сохранение озера Байкал и соседних водоемов является одним из направлений национального проекта «Экология». Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» планируется к 2024 году сократить на 70 процентов объем загрязненных сточных вод, поступающих в Байкал и соседние водоемы.

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