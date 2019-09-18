Список разрешенных к строительству без экспертизы объектов на Байкале сократят

В Минприроды согласились с сокращением списка объектов социальной инфраструктуры, которые можно будет строить на Байкале без проведения федеральной экологической экспертизы. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По информации издания, в новом перечне объектов социальной инфраструктуры остались только школы, детские сады, учреждения профессионального и дополнительного образования, а также ФАПы и больницы. Ранее в нем присутствовали также санаторно-курортные объекты, объекты для культурно-досуговой деятельности и религиозных обрядов, физкультурные центры, бассейны, кинотеатры, объекты временного пребывания.

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До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология». Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал», в частности, будет значительно сокращен объем загрязнений сточных вод, поступающих в озеро и соседние водоемы. Планируется, что их объем сократится примерно до 70 процентов от уровня 2018 года.

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