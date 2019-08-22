Путин заявил о недопустимости добычи угля в ущерб экологии

Президент России Владимир Путин напомнил добывающим уголь компаниям о недопустимости работы в ущерб экологии. Об этом он заявил на встрече с главами российских регионов, в которых сосредоточены месторождения этих полезных ископаемых, в четверг, 22 августа, передает ТАСС.

«Конечно, необходимо уделять особое внимание вопросам экологии. Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе — это опасно, а значит недопустимо», — сказал глава государства.

Встреча была приурочена ко Дню шахтера, который в России отметят в воскресенье, 25 августа.

В России действует национальный проект «Экология», на который до конца 2024 года направят 4041 миллиард рублей. В рамках проекта планируется ликвидация свалок, сокращение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу и числа городов, страдающих от загрязнения воздуха, защита Волги и Байкала, а также увеличение площади особо охраняемых природных территорий — заповедников, национальных парков и т.д.

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