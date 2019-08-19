Экологи призвали спасти российский национальный парк от вырубки ради золота

Экологи «Гринпис России» объявили о сборе подписей в защиту национального парка Югыд ва в Коми, в котором, по их словам, планируются работы по вырубке леса ради добычи золота. Об этом сообщается на сайте организации в понедельник, 19 августа.

«Под видом расширения из национального парка "Югыд ва" пытаются вырезать почти 50 тысяч гектаров земель, чтобы добывать там золото. Искатели драгоценных металлов игнорируют законы, решения Верховного суда и международные обязательства России», — отметили там. Национальный парк «Югыд ва» входит в состав первого в России объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО — «Девственные леса Коми», напомнили в организации.

«Мы призываем всех подписать обращение напрямую к президенту, — заявил эксперт по особо охраняемым территориям "Гринпис России" Михаил Крейндлин. — Дальнейшая разработка месторождения "Чудное" нанесет невозместимый ущерб дикой природе Коми, будут уничтожены уникальные ландшафты, а в чистейшие реки Кожим и Балбанью попадут отходы токсичного производства».

Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма — одна из целей национального проекта «Экология», на который до конца 2024 года направят 4041 миллиард рублей. В рамках проекта планируется ликвидация свалок, сокращение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу, а также увеличение площади особо охраняемых природных территорий — заповедников, национальных парков и т.д.

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