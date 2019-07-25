В России озаботились экотуризмом

Минприроды разработало проект поправок в законы об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и о туристической деятельности с целью введения в российское законодательство понятия «экологический туризм». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, документ проходит оценку регулирующего воздействия. В первой его версии речь шла об экотуризме в рамках нацпроекта «Экология», подразумевающем увеличение посетителей ООПТ на 2 миллиона. Теперь авторы проекта предлагают распространить экотуризм также на заказники и заповедники. В последних туризм предлагается развивать на «специально выделенных участках».

В «Гринписе России» выразили опасения, что новый вид туризма может негативно сказаться на экосистемах. По словам эксперта организации Михаила Крейндлина, понятие «познавательный туризм» имеет более корректные природоохранные характеристики, чем «экологический». В то же время Минприроды предлагает считать «экотуризмом» такой вид туризма, при котором «основной мотивацией туристов является наблюдение и приобщение к природе при стремлении к ее сохранению, оказывая на нее минимальное воздействие».

В ведомстве также отметили изданию, что в 2018 году визит-центры, музеи природы, экологические тропы и маршруты посетило более 8 миллионов человек, из них более 6 миллионов посетителей приняли нацпарки.

Ранее сообщалось, что в Росприроднадзоре захотели увеличить штрафы за экологические преступления. По словам главы ведомства Светланы Радионовой, штрафы в размере 5-20 тысяч рублей «чрезвычайно малы». Она отметила, что для юридических лиц справедливыми были бы штрафы в размере от 50 тысяч до 1 миллиона рублей с возможностью приостановки деятельности предприятия. Для индивидуальных предпринимателей размер штрафа должен составлять от 10 до 500 тысяч рублей, для физических лиц — от 5 до 50 тысяч рублей.

До 2024 года в России будет реализован национальный проект «Экология», направленный на комплексное решение экологических проблем. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие.

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