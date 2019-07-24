Россиян захотели строже наказывать за экологические преступления

В России действующие штрафы за экологические преступления необходимо значительно повысить. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью «Известиям».

По словам Радионовой, штрафы в размере 5-20 тысяч рублей «чрезвычайно малы». Она отметила, что для юридических лиц справедливыми были бы штрафы в размере от 50 тысяч до 1 миллиона рублей с возможностью приостановки деятельности предприятия. Для индивидуальных предпринимателей размер штрафа должен составлять от 10 до 500 тысяч рублей, для физических лиц — от 5 до 50 тысяч рублей.

«Очень хотелось бы, чтобы экологические требования были для каждого человека в приоритете. И это неизбежно», — добавила Радионова. По словам главы Росприроднадзора, если контроль за экологией будет наращиваться, то и отношение россиян к окружающей среде поменяется.

«Через два года человек сам не захочет оставить мусор где-нибудь в лесу», — считает Радионова.

До 2024 года в России будет реализован национальный проект «Экология», направленный на комплексное решение экологических проблем. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие.

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