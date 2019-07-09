Путин назвал призывы отказаться от технологического прогресса мракобесием

Президент России Владимир Путин назвал призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения природы мракобесием и путем в никуда. Его цитирует ТАСС во вторник, 9 июля.

«Вместо разговора по существу, по глобальной климатической и экологической повестке, часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, порой — я не побоюсь этого слова — просто мракобесие», — сказал глава государства, выступая на II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS).

«Доходит до того, что мир призывают отказаться от прогресса, что в лучшем случае позволит законсервировать ситуацию, создать локальное благополучие для избранных, тогда как сотни миллионов людей на планете должны будут смириться с тем, что на сегодняшней день имеют или, честнее сказать, чего не имеют: доступа к чистой воде, продовольствию, образованию, другим плодам цивилизации», — добавил президент.

При этом Путин указал на необходимость предпринять меры для защиты окружающей среды. По его словам, бурное технологическое развитие повышает риски обострения экологических вызовов.

3 июля Путин заявил, что для дальнейшего развития цивилизации необходимо найти баланс между технологическим развитием и сохранением экологии. Ранее он призвал сохранить природу страны для будущих поколений.

В России действует национальный проект «Экология». До 2024 года на его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие.

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