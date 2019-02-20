Путин поручил подготовить страну для будущих поколений

Президент России Владимир Путин обратился к Министерству природных ресурсов и экологии России с требованием провести детальную ревизию заповедных территорий страны. Соответствующее заявление он сделал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Трансляция выступления доступна на сайте Кремля в среду, 20 февраля.

По словам главы государства, все особо охраняемые территории страны должны быть поставлены на кадастровый учет, так как до сих пор у многих из них четко не определены границы и не соблюдаются режимы регулирования.

«Кроме того, необходимо законодательно зафиксировать в заповедниках исключительно экологический туризм, без изъятия территорий, вырубки леса или капитального строительства», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что решение проблем в сфере экологии — задачи таких сфер, как промышленность и наука. «Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну, сохранить природный потенциал и заповедный фонд России», — сказал он, добавив, что призывает молодежь активно включиться в этот процесс.

Российский лидер также сообщил, что в этом году планируется открытие новых национальных парков в Дагестане, Республике Коми и Якутии, Алтайском крае и Челябинской области.

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