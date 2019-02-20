Путин предложил новые льготы по налогу на недвижимость

В России должны быть введены новые льготы по налогу на недвижимость для семей с детьми, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил, выступая 20 февраля с ежегодным посланием Федеральному собранию. Трансляция выступления ведется на сайте Первого канала.

«Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью, — сказал президент. — Принцип должен быть очень простой: больше детей — меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей: дополнительно освободить от налога по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого ребенка».

«Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, — предлагаю освободить от налога полностью шесть соток, и таким образом полностью вывести из под налогообложения наиболее распространенные по площади участки», — добавил Путин.

Он отметил, что предложенные льготы будут действовать на федеральном уровне, и регионам следует самостоятельно разработать дополнительные меры поддержки многодетных семей.

С 1 января 2019 года льготы по имущественным налогам, включая налог на недвижимость, получили женщины в возрасте от 55 лет и мужчины 60 лет и старше.

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