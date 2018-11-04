Предпенсионерам дадут жилищные льготы

С 1 января 2019 года льготы по имущественным налогам, включая налог на недвижимость, получат женщины в возрасте от 55 лет и мужчины 60 лет и старше. Об этом сообщает Rambler News Service.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ подписал президент России Владимир Путин. «Достигая 55 и 60 лет (пока еще действующий возраст выхода на пенсию), граждане смогут пользоваться федеральными льготами по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. То есть еще до выхода на пенсию они получат привилегии, которые есть у пенсионеров», — поясняет RNS.

Законы о сохранении региональных налоговых льгот для граждан предпенсионного возраста приняты большинством субъектов федерации. «В оставшихся поправки, как ожидается, будут утверждены в ближайшие дни», — отмечает информагентство, добавляя, что, по оценке вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, за счет сохранения льгот граждане предпенсионного возраста смогут экономить около 1,9 тысячи рублей в год.

С 1 января 2019 года вступает в действие закон, повышающий пенсионный возраст для российских женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. Повышение будет происходить поэтапно, ежегодно возраст выхода на пенсию будет увеличиваться на один год. Изначально предполагалось, что пенсионный возраст для женщин вырастет до 63 лет, однако это положение было скорректировано президентом. Полностью процесс повышения пенсионного возраста в России будет завершен в 2028 году.