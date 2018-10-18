Предпенсионеры отказались переучиваться за стипендию

Каждый десятый россиян предпенсионного возраста не желает участвовать в программе переподготовки, предложенной Минфином в рамках повышения пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового портала SuperJob, передает ТАСС.

По данным портала, более трети (36 процентов) россиян предпочли бы повысить квалификацию по своей специальности: например, освоить компьютерные программы или эффективные методы работы. 13 процентов опрошенных выразили желание стать наставником для молодых сотрудников и научиться основам преподавания.

Четверть россиян воспользовались бы предоставленной возможностью овладеть новой профессией. В числе самых популярных ответов оказались IT-специалист, бухгалтер, кадровик, водитель. Также востребованными у граждан предпенсионного возраста стали профессии интернет-маркетолога, администратора, делопроизводителя, повара и учителя.

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15 октября сообщалось, что Минтруд выдвинул проект, согласно которому российских предпенсионеров будут переобучать и платить стипендию на уровне минимальной зарплаты в регионе. Бесплатные курсы будут длиться три месяца, во время которых россияне получат освобождение от основной работы.

Понятие граждан предпенсионного возраста ввел в обиход президент Владимир Путин, внося поправки в пенсионную реформу. Для мужчин этот 60-65 лет, для женщин — 55-60. Позднее эти изменения утвердила Госдума, запретив работодателям увольнять предпенсионеров. За нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

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