Предпенсионеров приравняют к студентам

Российских предпенсионеров будут переобучать в рамках программы повышения квалификации и платить стипендию. Такие предложения содержатся в проекте федеральной программы за авторством Минтруда, выдержки из которого приводит РБК.

В документе говорится, что программа будет длиться три месяца. Все это время предпенсионеры будут получать освобождение от основной работы и и им будут выплачивать стипендии в размере минимальной зарплаты в их регионе.

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Также обучающимся не придется платить за сами курсы, стоимость которых составит 33 тысячи рублей на человека — расходы возьмет на себя государство.

Предполагается, что обучать граждан предпенсионного возраста будут наиболее востребованным в экономике региона «навыкам и компетенциям». По плану Минтруда, до 2024 года переобучение пройдут не менее 450 тысяч человек.

Понятие граждан предпенсионного возраста ввел в обиход президент Владимир Путин, внося поправки в пенсионную реформу. Для мужчин этот 60-65 лет, для женщин — 55-60. Позднее эти изменения утвердила Госдума, запретив работодателям увольнять предпенсионеров. За нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

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