Раскрыты темпы роста пенсий россиян

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов пообещал россиянам, что начиная с 2020 года пенсии будут расти темпами более шести процентов в год. Об этом сообщает РИА Новости.
В 2019 году, по словам министра, инфляция составит 4,3 процента, в то время как рост пенсий — семь процентов. «То есть в целом, как мы и обсуждали изменения в пенсионной системе, общий прирост, ежемесячный прирост, пенсий для нерабочих пенсионеров составит не менее тысячи рублей в месяц на протяжении всего шестилетнего периода», — подчеркнул Силуанов.
Он добавил, что к 2020 году удастся выйти на уровень номинальных пенсий не менее 20 тысяч рублей и что ресурсы на это есть. «Мы даже увеличиваем объем трансферта в первые годы из федерального бюджета Пенсионному фонду для выполнения фондом этих обязательств», — заверил чиновник.
Ранее Силуанов заявлял, что средний размер пенсий к 2024 году вырастет на 35 процентов.
О старте новой пенсионной реформы, которая сводится к повышению пенсионного возраста, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Власти объясняют реформу необходимостью и неспособностью текущей системы обеспечить достойные выплаты пенсионерам.