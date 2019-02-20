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Путин даст денег на культуру в регионах

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Президент России Владимир Путин заявил, что в регионах присутствует очень большой запрос на насыщенную культурную жизнь. Глава государства предложил существенно расширить поддержку местных культурных инициатив, эфир его выступления доступен на YouTube-канале НТВ.

«Предлагаю существенно расширить поддержку местных культурных инициатив, в том числе дополнительно направить на эти цели средства президентских грантов», — подчеркнул президент.

Путин заявил, что на реконструкцию сельских клубов и домов культуры власти выделят более 17 миллиардов рублей, а также более шести миллиардов рублей на поддержку центров развития культуры в малых городах России.

В конце 2018 года глава Союза музеев России, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский призвал Путина защитить отечественные музеи «от закрытия и передела».

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