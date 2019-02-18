Русскому горю посвятят музей

В Екатеринбурге музей писателя Федора Решетникова предложили преобразить в Музей русского горя. С такой идеей выступили в городском управлении культуры, передает РИА Новости.

«Федор Михайлович Решетников известен очерками и романами, повествующими о жизни низших слоев населения», — объяснили чиновники.

Экспозицию учреждения дополнят подходящими по теме материалами и это, по задумке сотрудников управления, поможет привлечь туда больше публики.

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Культурный облик Екатеринбурга решили преобразить к 300-летию города. Так, Объединенный музей писателей Урала предложено назвать Литературным кварталом.

В январе 2017 года на месте музея русской водки в Угличе Ярославской области открылся музей необычных велосипедов. По задумке его создательницы, это должна быть не только экспозиция редких экземпляров двухколесной техники, но и клуб для спортсменов-любителей и велотуристов.

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