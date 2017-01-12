Под Ярославлем на месте музея русской водки открыли музей велосипедов

В городе Углич Ярославской области открылся музей «Арсенал необычных велосипедов "Самокат"». Об этом агентству Regnum рассказала директор местного туристского информационного центра (ТИЦ) Юлия Воронова.

По ее словам, в музее представлена вся история этого транспортного средства. В числе экспонатов — велосипеды XIX и XX веков: деревянные и кованые, спортивные и прогулочные, для детей и взрослых. Их не только можно трогать руками, но и прокатиться на них.

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Этот музей был задуман еще восемь лет назад, но до сих пор велосипеды располагались в гараже. Новое заведение открылось на месте «Библиотеки русской водки».

Создателем «Арсенала» является Сергей Кондаков, участвовавший во многих российских и международных веломарафонах. По словам Вороновой, он ставит задачу основать не просто музей, а клуб, где, в частности, можно будет пообщаться и обсудить маршруты велопробегов.

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