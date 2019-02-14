Мединский решил научить школьников любить русское кино

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о планах включить в учебную программу культурные нормативы. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 14 февраля.

В рамках новой инициативы школьников попросят в течение года посещать музеи, выставки и театральные постановки. Кроме того, они будут обязаны посмотреть определенное количество кинолент, желательно отечественного производства. После этого ученики должны будут записать свои впечатления в специальный электронный дневник.

Как пояснил министр, это будет межведомственный проект с министерством просвещения. Работа над ним уже ведется.

В декабре 2018 года Мединский пожаловался на то, что «всемирная машина Голливуда» разрушает отечественный кинематограф. В качестве примера он привел фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», который, по его словам, в некоторые дни ноября занимал более 70 процентов всех сеансов. Министр назвал это монополией голливудских кинопрокатчиков, но пояснил, что сам он фильм не смотрел.

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