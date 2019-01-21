Мединский пообещал вход в интернет по паспорту

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что в будущем вход в интернет будет осуществляться по паспорту. Глава Минкульта подчеркнул, что он гарантирует это, передает ТАСС в понедельник, 21 января.

«То, что мы в будущем будем входить в интернет по паспорту, — это я вам гарантирую. Не только в России, во всем мире. Этот вопрос решится еще при нашей с вами жизни», — пообещал министр.

Так Мединский ответил на вопрос, не опасается ли он, что создатели авторского кино откажутся от государственных фестивалей и станут выкладывать работы в сети.

«В стране цензуры нет. Что ты делаешь со своим творческим продуктом — это твое право. Хочешь выходить в кинотеатры, в коммерческую сеть — есть законный способ. Хочешь в интернет — зона свободная, пожалуйста. Кстати, на мой взгляд, излишне свободная», — подчеркнул Мединский, отметив, что со временем анонимность в сети останется только в даркнете.

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