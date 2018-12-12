Мединский предложил снять фильм о Нюрнбергском процессе

Министр культуры Владимир Мединский предложил к 75-летию победы в Великой Отечественной войне снять фильм о Нюрнбергском процессе. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании оргкомитета «Победа» министр заявил, что эта тема требует достоверного освещения в российском кино, так как сейчас она «исторически приватизирована США». По его словам, во многих фильмах и произведениях «американцы пишут о Нюрнберге как о своей большой победе, роль Советского Союза там практически сводится на нет».

Как пишет «Дождь» со ссылкой на свои источники, работа над картиной «Нюрнберг» уже началась. Скорее всего, ею будет заниматься команда «Собибора». Режиссером может стать Константин Хабенский, а продюсером — Эльмира Айнулова.

В фильме также может принять участие бывший заместитель генпрокурора России Александр Звягинцев, который был креативным и ассоциативным продюсером картины «Собибор».

В начале декабря Мединский высказался за ограничение проката американских фильмов в стране и отметил, что что «всемирная машина Голливуда» разрушит российское кино.

1 октября 1946 года в Нюрнберге завершился судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Список главных военных преступников состоял из 24 политиков, военных и идеологов нацизма. 12 человек были приговорены к наивысшей мере наказания, еще трое — к пожизненному заключению. Разные сроки тюремного заключения также получили четверо.

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