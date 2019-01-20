Черную комедию о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

Черную комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube. Об этом рассказал режиссер фильма Алексей Красовский на своей странице в Facebook.

На странице, где ранее можно было посмотреть ленту, сейчас показывается сообщение «Видео удалено за нарушение условий использования YouTube». «Миллион просмотров теперь выглядит так», — отметил режиссер.

Красовский добавил, что, вероятно, понял, зачем оказалось нужно удалять его фильм, когда нашел залитое видео в другом месте. «Теперь будут ссылаться на нее как на оригинальную, а мои новые блокировать. Вот же идиоты!» — написал он и призвал всех интересующихся смотреть «Праздник» на его странице во «ВКонтакте».

О том, что комедия снимается, стало известно в октябре 2018 года. В ленте рассказывается о семье, находящейся «на особом положении», которая решает устроить пиршество на Новый год в охваченном голодом городе. В фильме снялись Ян Цапник, Павел Табаков и Анфиса Черных.

Военная блокада Ленинграда немецкими, финскими и испанскими войсками длилась почти два с половиной года — с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944-го. В это время от голода в городе погибли более 600 тысяч человек.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!