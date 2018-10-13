О блокадном Ленинграде решили снять черную комедию

Режиссер Алексей Красовский, наиболее известный по фильму «Коллектор», снимает черную комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде. Работу над картиной намерены закончить до конца года, сообщают в субботу, 13 октября, «Известия».

Лента будет повествовать о семье, находящейся «на особом положении», которая решает устроить пиршество на Новый год в охваченном голодом городе.

В фильме снимаются Ян Цапник, Павел Табаков и Анфиса Черных.

Как отмечает издание, деньги на проект искали через краудфандинг, но желающих помочь оказалось мало — удалось собрать только 8 процентов от нужной суммы.

Военная блокада Ленинграда немецкими, финскими и испанскими войсками длилась почти два с половиной года — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В это время от голода в городе погибли более 600 тысяч человек.

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