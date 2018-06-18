Появились первые кадры со съемок нового фильма Тарантино

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки нового фильма американского режиссера Квентина Тарантино. Кадры опубликованы в Twitter.

Картина получит название «Однажды в Голливуде». «Я могу сказать вам, что действие "Однажды в Голливуде" происходит в 1969-м, во время подъема контркультурной революции хиппи и нового Голливуда. Улица за улицей, район за районом, мы превратим Лос-Анджелес в Голливуд 1969-го», — отметил кинематографист.

Премьера ленты запланирована на август 2019 года. Главные роли исполнят Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Ранее в июне Тарантино попал в список режиссеров, не снявших ни одного провального фильма.

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