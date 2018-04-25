Тарантино раскрыл секреты грядущего фильма

Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» станет самой близкой к «Криминальному чтиву» картиной из всех других работ режиссера. С таким заявлением кинематографист выступил на пресс-конференции в Лас-Вегасе, передает The Hollywood Reporter.

«Это очень строгий секрет, все держится в тайне», — признался Тарантино. Режиссер отметил, что фильм с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях покажет зрителям самую волнующую химию между персонажами со времен коллаборации Пола Ньюмана и Роберта Редфорда («Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» и «Афера»).

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«Я могу сказать вам, что действие "Однажды в Голливуде" происходит в 1969-м, во время подъема контркультурной революции хиппи и нового Голливуда. Улица за улицей, район за районом, мы превратим Лос-Анджелес в Голливуд 1969-го», — пообещал Тарантино.

Лента «Криминальное чтиво» вышла в 1994 году. Картина Тарантино завоевала премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший сценарий, а также «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Премьера «Однажды в Голливуде» запланирована на август 2019 года.

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