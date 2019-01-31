Мединский нашел неожиданное оправдание краже картины Куинджи

Министр культуры России Владимир Мединский убежден, что кража картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи связана с ростом популярности музеев среди граждан. Об этом чиновник сказал в интервью газете «Известия», опубликованном в четверг, 31 января.

Глава Минкульта признал, что система безопасности культурных учреждений «может давать сбои» из-за повышенной посещаемости музеев. «Наша общая задача — найти узкие места, предложить механизм решения и внедрить его», — подчеркнул он.

Мединский добавил, что в Третьяковке будет проведена комплексная проверка. Инспекции ожидают и другие федеральные музеи.

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Накануне в сети появилось интервью с акционисткой Надеждой Толоконниковой, которая призналась, что вместе с членами арт-группы «Война» украла некое полотно из Третьяковской галереи на Крымском Валу. По ее словам, пропажу до сих пор не заметили. В музее слова художницы сочли попыткой пиара, однако пообещали проверить коллекции.

«Ай-Петри. Крым» украли из Третьяковской галереи 27 января. Неизвестный на глазах у посетителей снял произведение искусства со стены и скрылся с места происшествия. Позже его задержали, полотно было изъято. На нем были обнаружены повреждения.

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