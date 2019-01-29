На украденной картине Куинджи нашли повреждения

Министерство культуры России заявило, что на похищенной картине Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» обнаружили потертости. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 29 января.

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Директор департамента музеев Минкульта Владислав Кононов отметил, что повреждения появились «при варварской транспортировке картины». В ближайшее время специалисты займутся их устранением.

По словам Кононова, над восстановлением полотна, скорее всего, будет работать Русский музей. Он также уточнил, что нанесенные повреждения не критичны.

Картину украли из Третьяковской галереи 27 января. Неизвестный на глазах у посетителей снял произведение искусства со стены и скрылся с места происшествия. Свидетели приняли его за работника музея.

Утром 28 января 32-летнего крымчанина Дениса Чуприкова задержали в поселке Заречье Московской области по подозрению в краже. На допросе он признался, что хотел продать полотно и рассчитаться с долгами. Злоумышленник утверждает, что решился на преступление спонтанно.

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