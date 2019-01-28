От музейных «бабушек» захотели избавиться

Искусствовед Александр Евангели призвал заменить пожилых смотрительниц музеев молодыми сотрудниками. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Бабушек нужно менять по той причине, что они не соответствуют той концепции современного музея, который ориентирован на контакт с публикой. Бабушки выступают в роли олдскульных охранников», — сказал он.

Евангели привел в пример Лувр, где работают молодые люди, которые общаются с посетителями, одновременно выполняя контролирующие функции.

27 января в Третьяковской галерее на глазах у посетителей похитили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Злоумышленник снял полотно со стены и скрылся. Свидетели преступления приняли вора за работника музея.

На следующий день 31-летнего подозреваемого задержали: он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Московской области. Полотно изъяли сотрудники правоохранительных органов. Сообщалось, что оно не повреждено.

После инцидента руководство Третьяковской галереи объявило об усилении мер безопасности на всех площадках.

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