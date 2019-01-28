Задержан похититель картины Куинджи

Сотрудники МВД совместно с ФСБ России по горячим следам задержали подозреваемого в хищении картины Куинджи из Третьяковской галереи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По ее словам, подозреваемым оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Полотно изъяли правоохранители.

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Отмечается, что преступление было совершено из корыстных побуждений. Подозреваемый в декабре 2018 года был задержан за хранение наркотиков и находился под подпиской о невыезде. Полиция устанавливает возможных соучастников, расследование дела продолжается.

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О краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым»стало известно ранее 27 января. Полотно было украдено на глазах посетителей. До последнего момента все думали, что полотно забрал работник музея.

С записей камер был получен портрет похитителя: это молодой человек 25-30 лет, славянской внешности, высокого роста, со светло-русыми короткими волосами. Был одет в синие джинсы и темно-синюю водолазку. При себе у него был пластиковый пакет.

По информации источника «Интерфакса», предполагаемый похититель картины скрылся на белом Mercedes M-класса.

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