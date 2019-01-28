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Директор Третьяковки нашла плюсы в похищении картины

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Зельфира Трегулова

Кража картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи свидетельствует о большой востребованности музеев в России. Об этом в понедельник, 28 января, заявила директор галереи Зельфира Трегулова, передает РИА Новости.

По словам Трегуловой, доступность искусства широкой публике увеличивает риски, с которыми приходится сталкиваться музеям в процессе работы. «Желание выйти к людям и максимально погрузить их в искусство чревато такими рисками, которые множатся не только в России, но и во всем мире», — пояснила она.

Полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» похитили из Третьяковской галереи на глазах у посетителей 27 января. Свидетели преступления приняли вора за работника музея. Позже злоумышленника удалось задержать в Одинцовском районе Московской области. Им оказался уроженец Феодосии. Отмечалось, что сама картина не повреждена, ее изъяли сотрудники правоохранительных органов.

После инцидента руководство Третьяковской галереи объявило об усилении мер безопасности на всех площадках.

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