В Кремле отреагировали на кражу в Третьяковке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал кражу картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в понедельник, 28 января.

«Подобные объекты охраняются на должном уровне, безопасность обеспечивается, там хранятся и художественные ценности и предметы искусства, которые вообще не имеют цены. Говорить, что что-то не так, преждевременно, а делать какие-то технологические выводы надо безусловно», — сказал он.

Инцидент произошел 27 января. Утром на следующий день 31-летний подозреваемый в краже был задержан: он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Полотно изъяли сотрудники правоохранительных органов. Сообщалось, что оно не повреждено. Картина застрахована на 12 миллионов рублей.

После инцидента руководство Третьяковской галереи объявило об усилении мер безопасности на всех площадках.