Стала известна судьба дерзко похищенной картины Куинджи

Изъятая с территории строящегося объекта в Подмосковье картина Куинджи оказалась неповрежденной и станет вещественным доказательством в уголовном деле против похитителя. Об этом источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС в понедельник, 28 января.

«Предварительно, ее состояние нормальное», — заявил собеседник агентства.

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Ранее в понедельник в Третьяковской галерее, откуда была похищена картина, объявили об усилении охраны везде и навсегда.

Злоумышленник похитил полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» на глазах посетителей 27 января. Он подошел к произведению, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся. Свидетели преступления приняли вора за работника музея. Его задержали в поселке Заречье Московской области.

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