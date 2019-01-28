Охрану Третьяковки усилили везде и навсегда

Руководство Третьяковской галереи усилило безопасность на всех площадках после кражи картины Архипа Куинджи. Об этом радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 28 января, сообщила начальник отдела по связям с общественностью галереи Лара Бобкова.

«Меры безопасности усилены на всех площадках Третьяковской галереи навсегда», — подчеркнула она.

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Бобкова затруднилась рассказать об ущербе, нанесенном похищенному полотну: «Пока ничего не можем сказать. К сожалению, никаких данных нет».

Ранее в понедельник сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в хищении картины Куинджи. 31-летнего мужчину обнаружили в поселке Заречье Московской области. Полотно было изъято.

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» была украдена 27 января на глазах посетителей, которые были уверены, что ее забирает сотрудник музея.

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