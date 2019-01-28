Похитителем крымского пейзажа из Третьяковки оказался крымчанин

Подозреваемым по делу о краже из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» оказался уроженец Феодосии. Об этом в понедельник, 28 января, источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу «360».

По предварительным данным, подозреваемый — 32-летний (по данным МВД — 31-летний) Денис Чуприков, родившийся в Крыму.

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Ранее в понедельник сообщалось, что задержанный по подозрению в краже из Третьяковки заявил о своей невиновности.

Подозреваемый сказал, что является законопослушным гражданином России и не совершает преступлений. Однако вспомнить свои действия в день похищения произведения искусства он не смог, так как ему «необходимо освежить память».

Злоумышленник похитил полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» на глазах посетителей 27 января. Он подошел к картине, снял ее со стены, вынул из рамы и скрылся. Свидетели преступления приняли вора за работника музея. Его задержали в подмосковном поселке Заречье.

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