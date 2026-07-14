Štandard: Глава МИД Словакии Бланар заявил о срыве Западом урегулирования на Украине

Запад сорвал урегулирование конфликта на Украине, которое было возможно вскоре после его начала, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар в интервью словацкому изданию Štandard.

«Тогда соглашение было близко, но его сорвали западные страны, когда пришел тогдашний британский премьер Борис Джонсон и сказал, что западные страны это соглашение не поддержат», — заявил он, отметив, что с тех пор весь процесс начал лишь усложняться.

По его оценке, достичь какого-либо соглашения на данном этапе будет крайне сложно, и, вероятнее всего, его условия не устроят полностью ни одну из сторон.

«Украина, очевидно, встанет перед решением, идти ли на компромисс, в том числе и в том, что касается территории», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что так называемая коалиция желающих по своей сути является «коалицией подстрекателей войны», поскольку ее участники не стремятся к урегулированию конфликта на Украине.