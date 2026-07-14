Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:36, 14 июля 2026Интернет и СМИ

В Telegram перестали работать короткие ссылки

«Код Дурова»: Короткие ссылки в Telegram перестали работать в браузерах по всему миру
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Короткие ссылки мессенджера Telegram формата t.me перестали работать из-за ограничений, установленных оператором доменной зоны.me. Об этом сообщил портал «Код Дурова».

Некоторые ссылки на каналы, публикации и пользовательские профили перестали открываться в обычных браузерах и больше не перенаправляют пользователей в приложение. При этом ссылки с доменом t.me по-прежнему работают во встроенном браузере самого мессенджера.

Как сообщает портал, в данных сервиса WHOIS для этого домена появился статус serverHold. Согласно документации ICANN, такой статус присваивается оператором реестра и означает, что домен временно исключен из системы DNS.

Ранее россияне массово пожаловались на блокировку одной функции в Telegram.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    По Киеву ударили баллистическими ракетами
    США объявили о новых ударах по Ирану
    В Telegram перестали работать короткие ссылки
    Раскрыта тайна загадочных древних «ведьминых знаков»
    Названы самые раздражающие функции Windows
    Иран атаковал объекты США в Кувейте
    Стало известно о срыве Западом урегулирования на Украине
    Возможной причиной будущей отставки главы МО Украины назвали слишком высокий рейтинг
    Число сбитых у Москвы беспилотников достигло 35
    Трамп рассказал о планах США ударить по ядерному объекту Ирана
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok