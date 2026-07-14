В Telegram перестали работать короткие ссылки

«Код Дурова»: Короткие ссылки в Telegram перестали работать в браузерах по всему миру

Короткие ссылки мессенджера Telegram формата t.me перестали работать из-за ограничений, установленных оператором доменной зоны.me. Об этом сообщил портал «Код Дурова».

Некоторые ссылки на каналы, публикации и пользовательские профили перестали открываться в обычных браузерах и больше не перенаправляют пользователей в приложение. При этом ссылки с доменом t.me по-прежнему работают во встроенном браузере самого мессенджера.

Как сообщает портал, в данных сервиса WHOIS для этого домена появился статус serverHold. Согласно документации ICANN, такой статус присваивается оператором реестра и означает, что домен временно исключен из системы DNS.

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