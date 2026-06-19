Россияне пожаловались на блокировку одной функции в Telegram

IT-эксперт Бедеров: Telegram знает о проблеме с отправкой push-уведомлений без VPN

Россияне массово жалуются на недоступность одной функции в Telegram — когда на устройстве не включен VPN, пользователям не приходят push-уведомления от приложения. Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров рассказал «Газете.Ru» о причинах сбоя.

«Уведомление не летит напрямую с сервера Telegram на телефон. Когда вам пишут, он отправляет короткий сигнал не вам, а на сервер Google или Apple. Только после этого операционная система телефона "будит" приложение и показывает уведомление», — пояснил специалист.

Бедеров подчеркнул, что именно эти IP-адреса серверов находятся под длительными ограничениями от российских операторов. И системный механизм доставки уведомлений не привязывается к прокси-протоколам, которые используют клиенты для поддержания связи в Telegram.

При этом специалист рассказал, что если приложение держать открытым в фоновом режиме в пределах разрешенного системой интервала, уведомления могут приходить напрямую с его серверов и появляться мгновенно.

«Но как только смартфон заблокирован и приложение выгружено из памяти, остается лишь канал FCM/APNs. Если он заблокирован — наступает тишина. Именно эту ситуацию сейчас массово и наблюдают пользователи», — уточнил Бедеров. По его словам, Telegram в курсе этой проблемы и вытается развивать независимую систему уведомлений, которая пока доступна не на всех устройствах.

Ранее киберэксперт Арсений Щельцин заявил, что Telegram может сделать любые формы обхода ограничений правительства, но это нецелесообразно для мессенджера.