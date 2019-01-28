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Подозреваемый в краже картины из Третьяковки захотел «освежить память»

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Задержанный по подозрению в краже из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» заявил о своей невиновности. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает «Интерфакс».

31-летний мужчина сказал, что является законопослушным гражданином России и не совершает преступлений. Однако вспомнить свои действия в день похищения произведения искусства он не смог, так как ему «необходимо освежить память».

Злоумышленник похитил полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» на глазах посетителей 27 января. Он подошел к произведению, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся. Свидетели преступления приняли вора за работника музея. Его задержали в подмосковном поселке Заречье.

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