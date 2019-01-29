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Крымчанин раскрыл причину кражи картины Куинджи

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Денис Чуприков

32-летний Денис Чуприков признался на допросе, что украл картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», чтобы продать и рассчитаться с долгами. Об этом во вторник, 29 января, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, подозреваемый — сварщик и слесарь по образованию, не являющийся ценителем живописи, — мог пойти на преступление по заказу. Мужчина же утверждает, что решился на кражу спонтанно.

По записям с наружных камер видеонаблюдения полицейские установили, что похититель с картиной уехал из Третьяковской галереи на белом внедорожнике Mercedes. По номерам машины они выяснили, что она зарегистрирована на компанию «Мегаполис», гендиректором которой значится некий Чуприков.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году доходы ООО «Мегаполис», занимающегося оптово-розничной торговлей, составили 5,112 миллиона рублей, а расходы — 5,784 миллиона рублей.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, 29 января следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте Чуприкова.

Подозреваемому также назначат психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, насколько он вменяем и употребляет ли наркотические или психотропные средства.

В декабре 2018 года Чуприкова задержали за хранение наркотиков, но позже отпустили под подписку о невыезде. Его также оштрафовали в Можайском районе Подмосковья на 31 тысячу рублей за появление на улице в пьяном виде и нецензурную брань. Чуприков тогда объяснил свой поступок эвакуацией автомобиля, сложностями с получением кредита и ссорой с женой.

Уроженца Феодосии полицейские задержали в его собственном доме в поселке Заречье (Московская область). Там же была найдена похищенная картина.

Злоумышленник похитил полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» на глазах посетителей 27 января. Он подошел к картине, снял ее со стены, вынул из рамы и скрылся. Свидетели преступления приняли вора за работника музея.

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