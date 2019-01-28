Похищенную картину Куинджи передумали возвращать в Третьяковку

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что похищенная картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» больше не будет выставляться в музее. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 28 января.

По словам Трегуловой, после осмотра специалистами полотно отправят в Русский музей, который и предоставил картину для экспозиции. При этом выставка работ Куинджи в Третьяковке продлится до 17 февраля.

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Инцидент произошел 27 января. Неизвестный на глазах у посетителей галереи снял произведение искусства со стены и скрылся с места происшествия. Свидетели приняли его за работника музея. Утром 28 января 32-летнего крымчанина Дениса Чуприкова задержали в поселке Заречье Московской области по подозрению в краже.

После случившегося руководство Третьяковской галереи усилило охрану на всех площадках. Отмечается, что новые меры безопасности на территории учреждения введены навсегда.

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