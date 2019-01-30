Толоконникова призналась в краже еще одной картины из Третьяковки

Художница-акционистка, участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова призналась, что в составе арт-группы «Война» украла картину из Третьяковской галереи на Крымском Валу. Об этом она рассказала в эфире передачи «На троих» телеканала RTVI, опубликованном на YouTube.

О произошедшем она поведала, комментируя кражу из Третьяковки картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», произошедшую 27 января.

«Мы еще вынашивали эти леворадикальные идеи и жили исключительно воровством из супермаркетов — это были первые восемь лет моей художественной карьеры, которые пришлись на группу "Война" и ранний Pussy Riot — мы подумывали, чтобы сделать что-то вроде этого, мы присматривали себе несколько полотен — не в Третьяковке, в Третьяковке на Крымском Валу», — рассказала Толоконникова.

«Честно говоря, что-то умыкнули, но это было поменьше, поэтому такого скандала не вызвало, — добавила акционистка. — С нами никто не связывался по этому поводу. Она сейчас до сих пор на стенке висит у нас. Только не скажу где».

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Она объяснила, что никто не заметил пропажи, поскольку работа была не такой значимой, как «Ай-Петри. Крым», а также из-за смены кураторов: «Там просто менялись постоянно кураторы. В тот момент, по-моему, был еще [Андрей] Ерофеев куратором отдела новейших течений в Третьяковке на Крымском Валу, а потом поменялся — и кто сейчас, видимо, ничего не понимает в искусстве, поэтому тоже не замечает».

«Ай-Петри. Крым» украли из Третьяковской галереи 27 января. Неизвестный на глазах у посетителей снял произведение искусства со стены и скрылся с места происшествия. Позже его задержали, полотно было изъято. На нем были обнаружены повреждения.

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