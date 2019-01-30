Третьяковка прокомментировала признание Толоконниковой в похищении картины

В Третьяковской галерее отреагировали на заявление участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, которая призналась, что однажды украла картину из музея на Крымском Валу. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей в среду, 30 января.

«Подозреваю, что все сейчас хотят пропиариться на этой волне», — сказал представитель культурного учреждения. Он отметил, что впервые слышит о том, что из галереи на Крымском валу пропало полотно, и пообещал, что с этим вопросом разберутся.

Ранее 30 января художница-акционистка Надежда Толоконникова в ходе обсуждения ситуации с украденной работой Куинджи рассказала, как несколько лет назад похитила произведение искусства. По ее словам, она «умыкнула» небольшую картину, поэтому за этим инцидентом не последовало никакого скандала. После случившегося никто из работников музея не связывался с участницей Pussy Riot.

27 января из Третьяковской галереи украли полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Неизвестный на глазах у посетителей снял его со стены и скрылся с места происшествия. Свидетели приняли мужчину за работника музея. На следующий день злоумышленника задержали, а картину изъяли.

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