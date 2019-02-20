Путин ответил на вопрос «Где деньги?»

Российские резервы впервые в истории страны покрыли внешний долг. Об этом заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Трансляция ведется на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что эти деньги работают, в том числе в полном объеме поступают в российский бюджет от размещения средств ФНБ. «Поэтому я обращаюсь к тем, кто спрашивал "Где деньги?" — у нас есть задача расти до определенного уровня, а потом потихоньку использовать», — добавил он.

По словам президента, стране нужны высокие темпы экономического роста. Для этого необходимо решить системные проблемы: обеспечить опережающий рост производительности труда, улучшить деловой климат, снять инфраструктурные ограничения для развития экономики и подготовить соответствующие кадры.

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